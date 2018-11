Notting Hill, la celebre libreria presa d'assalto dai turisti: «Si vogliono sposare qui vent'anni dopo il film»

Ultimo aggiornamento: 15:01

A vent'anni da uno dei film più romantici di sempre sono moltissime le coppie che desiderano convolare a nozze nella celebreIl locale è molto ambito come location per matrimoni perché qui è stato girata la pellicola con protagonistiLa storia dell'attrice ricca e famosa che entrava nel piccolo negozio e si innamorava perdutamente del titolare timido e impacciato ha fatto sognare milioni di persone in quasi vent'anni.IlThe Travel Book Co. nel romanzo diè sommerso dalle richieste. Secondo uno dei proprietari del negozio,, le proposte aumenteranno ancora di più in occasione del ventesimo anniversario, nel 2019. «Abbiamo conosciuto tante persone negli ultimi anni e, quando ci chiedono di fare qualcosa di speciale, cerchiamo di accontentarli», ha dichiarato Malin al Telegraph. «Arrivano da ogni parte - è come un pellegrinaggio - abbiamo avuto persone provenienti da Australia, America, Cina e Giappone. Una giovane coppia cinese, che era qui in luna di miele, ha indossato nuovamente gli abiti della cerimonia per essere fotografata in questo luogo magico. Cinesi anche un uomo e una donna che si sono incontrati qui e che sono tornati sei mesi dopo per dirci che stanno ancora insieme».32 anni, ha nascosto un anello di fidanzamento all'interno di un libro di Harry Potter per chiedere alla fidanzata Angela di sposarlo. «Volevo fare qualcosa di speciale per lei e ho pensato che nel corso degli anni questo film, visto insieme da adolescenti, rappresentava un legame».