Compravano cavalli con la scusa dell'ippoterapia. Invece finivano nelle corse clandestine o al macello.

Acquistavano cavalli con la scusa dell'ippoterapia.Così, otto uomini di origine campana e calabrese, erano riusciti a truffare alcuni allevatori della provincia di Ferrara, ben felici che i loro animali, potessero essere utili a persone con disabilità.Non avrebbero potuto immaginare che, in realtà, il destino di quei cavalli sarebbe stato ben diverso.I truffatori, infatti, una volta entrati in possesso degli animali, si dileguavano riuscendo persino ad evitare di pagarli.Infine, li dirottavano ad una azienda in provincia di Caserta che provvedeva a rivenderli nel giro delle corse clandestine e, addirittura al macello.Per gli otto, tutto era filato liscio fino a quando, da una denuncia di un cittadino di Copparo, nel ferrarese, una delle località interessate dai fatti che era stato truffato nella vendita di alcuni cavalli, i militari dell'Arma non hanno iniziato le indagini che hanno interessato diverse province del Nord-Est.Così, per i truffatori, è scattata la denuncia alla Procura di Ferrara, dove sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al maltrattamento di animali.