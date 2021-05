Lega il suo cane ai palloncini e lo fa volare: YouTuber finisce nei guai

La polizia Indiana ha fermato un noto YouTuber protagonista di una vicenda che ha dell'incredibile. L'uomo, infatti, tale Gaurav Sharma, YouTuber da quasi 4 milioni di fan, per chissà quale motivo, firse per mera pubblicità, si è fatto filmare mentre, in piedi sopra il tetto di un'automobile, dopo aver gonfiato dei palloncini a elio, vi ha legato il proprio cane per farlo "volare". Inutile sottolineare le reazioni degli animalisti dopo la pubblicazione delle immagini, riprese anche da un residente che si è visto arrivare dal cielo il cagnolino, che si sono tradotte in una denuncia formulata alle autorità da parte di People for Animals (PFA).

Dal canto suo, Mr Sharma, non si è perso d'animo, dichiarando, come riportato da BBC India, che il suo cagnolino Dollar, era stato messo in perfetta sicurezza prima e durante il volo. Tra le accuse rivolte dagli animalisti allo YouTuber, anche quella del pericolo di emulazione da parte di qualche suo fan poco responsabile. Probabilità alla quale, evidentemente, Mr Sharma non deve aver pensato.

