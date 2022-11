Cornovaglia, misteriosa creatura arenata sulla spiaggia: potrebbe trattarsi del rarissimo "blob bianco"

Un blob bianco su una spiaggia in Cornovaglia? L'incredibile avvistamento è stato immortalato da una donna che in quel momento passeggiava con il proprio barboncino. Durante il pomeriggio al mare in compagnia del suo cane, la donna si è imbattuta in una misteriosa sostanza bianca arenata sulla spaggia.

Animali, effetto post-Covid: boom di abbandoni di cani e gatti

Blob bianco o stomaco di balena? La risposta degli esperti

Incuriosita dal ritrovamento, Helen Marlow (50 anni), ha immortalato il misterioso ritrovamento e poi condiviso le foto sulla sua pagina Facebook nella speranza che qualcuno potesse trovare una risposta a quanto visto.

Helen Marlow si trovava sulla spiaggia di Marazion, vicino a Penzance (Cornovaglia) , quando si è imbattuta in una grande massa bianca ricoperta di alghe. «Non avevo idea di cosa fosse, credevo fosse un animale ma non aveva alcun danno o odore apparente», racconta la donna. Nel tentativo di identificarlo, Helen ha condiviso le foto anche sui profili social della "British Marine Life Study Society" ma anche loro non sono riusciti a identificare cosa fosse rappresentato nelle foto.

Sebbene anche gli esperti non fossero concordi su cosa rappresentasse quella massa, un portavoce del Marine Strandings Network, che fa parte del Cornwall Wildlife Trust, ha successivamente confermato a "CornwallLive" che la scoperta era in realtà l'intestino o lo stomaco decomposto di una balena morta lungo la costa.

Cani, una famiglia trasforma il Golden Retriever morto in un tappeto: l'ornamento funebre postato sui social