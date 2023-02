World Bartender Day, bentornati anni ‘90

Erano gli anni dei jeans a vita alta, degli abiti a sottoveste, dei cibi dietetici, della forma fisica, della musica dance e dei cocktail colorati. Erano i mitici anni ’90 che, proprio in questo periodo, stanno tornando alla grande tanto che oggi l’hashtag #y2k caratterizza oltre 4,5 milioni di contenuti su Instagram e più di 14 miliardi di visualizzazioni su TikTok. L’Amours Toujours, album del dj producer italiano Gigi D'Agostino pubblicato nel 1999, è approdato addirittura sul celebre palco di Sanremo dove erano presenti anche Paola e Chiara, altre icone di quel periodo.

Tornano anche i grandi classici della mixology anni ’90 come il Cosmopolitan e il Daiquiri. In occasione del World Bartender Day, ricorrenza che si festeggia ogni 24 febbraio, data della gara di cocktail “The Perfect Blend” che si tiene in Australia e Nuova Zelanda, il mondo della mixology celebra il nuovo trend, definito dal quotidiano britannico Times “Cringe Cocktail”, rispolverando i grandi classici come il Daiquiri, il Long Island e l’immancabile Negroni.

“Stiamo assistendo - afferma Chiara Pigini, trade marketing manager di Mavolo Beverages - a un forte ritorno del passato che rappresenta un momento di certezza e felicità che vogliamo riscoprire e rivivere sorseggiando i cocktail dell’epoca: semplicità e autenticità sono le parole chiave per questa nuova tendenza che vede una maggiore attenzione nella qualità degli ingredienti che rendono questi drink ancora più speciali e personali”.

Il fenomeno della “throwback culture” sta conquistando anche il cinema con i sequel dei celebri capolavori del passato come Top Gun Maverick, la musica che riscopre e attualizza le basi ritmate degli anni ’90 come dimostrano i Boomdabash e la loro versione di Heaven degli Eiffel 65 per non parlare delle challenge che celebrano e citano videogiochi simbolo della cultura di quel periodo come Mortal Kombat.

Come spiegato recentemente su Psychology Today da Taylor Fiorito e Clay Routledge, ricercatori del dipartimento di psicologia della North Dakota State University: "la nostalgia è un'esperienza emotiva comune, universale e altamente sociale. Un sentimento che implica la riflessione sulle esperienze passate, ma motiva stati affettivi, comportamenti e obiettivi che migliorano la vita futura delle persone". Inoltre “la nostalgia può migliorare l'autostima come risorsa psicologica positiva”, come dimostra anche un nuovo studio dei ricercatori Chang You e Yiping Zhong, recentemente pubblicato sulla National Library of Medicine.

Tornando agli anni '90, si può dire che sono stati un'epoca di grandi cambiamenti nella cultura popolare e questo ha avuto un inevitabile impatto anche nella scena dei cocktail dove i colori e una presentazione spettacolare contavano più della qualità degli ingredienti. Non si può non pensare agli anni ’90 senza citare il Cosmopolitan, il cocktail preferito delle protagoniste di Sex and the City che hanno contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo. Questo drink a base di vodka, triple sec, succo di lime e succo di mirtillo è tutt’ora molto popolare come alcune battute storiche delle serie Tv. Il blu è stato un colore molto popolare nei cocktail del passato: l’Angelo Azzurro e il Blue Hawaiian (grazie al blue curaçao) sono stati i drink che hanno riscosso più successo e che sono ancora molto popolari grazie anche alla tendenza dei cocktail “tiki” che ha riportato sui tavoli dei locali i tipici boccali in legno con le decorazioni maori. Altro grande classico di quegli anni è il Long Island, strong cocktail a base di gin, rum, vodka, tequila, triple sec, succo di limone e cola creato sull’omonima isola orientale degli Stati Uniti nello stato di New York, mentre il Daiquiri (a base di rum, succo di lime e sciroppo di zucchero) ha subito forse la trasformazione più importante visto che negli anni '90 era spesso servito in versioni molto dolci e artificiali mentre oggi si è tornati alla versione originale fresca e acidula.