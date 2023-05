Viagra e Cialis dentro l'EpiMen Plus, l'integratore "naturale" per il sesso duraturo: ritirato dal Ministero della Salute

Si chiama "EpiMen Plus", è un'integratore prodotto in Cina, ma viene venduto online da un'azienda croata al prezzo di 30,53 euro per 450 mg. Sul sito (disponibile in italiano), viene pubblicizzato come un rimedio naturale contro l'impotenza maschile. Eppure, il Sistema di allerta rapido per mangimi e alimenti (Rsffa) dell'Unione Europea lo ha segnalato come inaffidabile, mettendo in guardia i potenziali consumatori. Quindi, anche il Ministero della Salute italiano ne ha ritirato varie confezioni dal mercato (al fondo la lista completa).

ll motivo? Oltre ai (presunti) semi di solfora, melograno e mandorla, il prodotto conteneva Sildenafil e Tadalafil, due principi attivi presenti rispettivamente nel Viagra e nel Cialis, farmaci usati sotto prescrizione medica per curare la disfunzione erettile.

Altro che rimedio «sicuro e naturale al 100%.

«Con Epimen Plus - si legge sul sito del prodotto - afrodisiaco naturale in capsule, la tua prestazione durerà quanto vuoi, quando vuoi ed alla fine concederai anche il bis tra gli applausi scroscianti del pubblico». Certo, ma nulla di miracoloso, dato che in realtà si tratta appunto di un farmaco, spacciato per alimento a base di semi esotici e «cannella cinese».

La lista dei lotti ritirati

Sono 23, finora, le confezioni di Epimen Plus ritirate dal Ministero della Salute (a cui peraltro non era mai stato notificato). Come riporta l'avviso pubblicato sul sito del dicastero, si raccomanda «di non consumare il prodotto» perché potrebbe «provocare rischi per la salute». Ecco dunque la lista completa dei 23 lotti ritirati: L20032027, L25032027, L01042027, L10042027, L15042027, L20042027, L25042027, L01052027, L10052027, L15052027, L20052027, L25052027, L15012028, L20012028, L25012028, L30012028, L10022028, L15022028, L20022028, L25022028, L01032028, L05032028 e L10032028.