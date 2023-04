Salmonella, tomini ritirati dai supermercati: ecco i lotti a rischio. «Non consumate il prodotto»

Due confezioni di tomini sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati in data 13 aprile 2023 per la possibile contaminazione del batteriodella salmonella. Il sequestro riguarda due confezioni de 'Il Tomino del Boscaiolo", prodotto dal Caseificio Longo Srl nello stabilimento di Rivarolo Canavese, a Torino, ma l'alert ha riguardato anche altri prodotti dello stesso lotto venduti con marchio diverso.

I tomini interessati dal richiamo, dal peso di 180 grammi l'uno, rispondono al numero di lotto 1074 e alla data di scadenza fissata per il 27/04/2023. L'avviso è stato diramato dal ministero della Salute. Da viale Ribotta raccomandano, in via precauzionale, di non consumare i prodotti e restituirli al punto d'acquisto.

Tutti i supermercati coinvolti

Nei giorni scorsi, anche le catene Penny Market, Esselunga, Bennet, Il Gigante, Carrefour, Prix, Coop e Tigros avevano segnalato il richiamo dello stesso lotto di tomini, venduto con i marchi Cuor di Terra, Caseificio Longo, Il Nonno Casaro, Percorsi di Gusto Primia, Fior Fiore Coop e Terre d'Italia.