Spinaci e rischio Mandragora, il marchio Il Gigante richiama un lotto per «Sospetta contaminazione»

Continuano le misure precauzionali per il caso della Mandragora scambiata per Spinaci. Il Ministero della Salute e i supermercati hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di spinaci in busta a marchio Il Gigante per una sospetta contaminazione da Mandragora. L'allarme è scattato dopo che causa alcune persone hanno accusato sintomi da intossicazione nel napoletano dopo aver mangiato spinaci e due persone sono state ricoverate.