Listeria, richiamato lotto di mozzarella Val Trebbia: ecco il numero e la scadenza da controllare

Allarme mozzarella in Italia per un rischio di contaminazione da listeria - batterio che può portare alla gastroenterite. Il lotto interessato è della «Mozzarella della Val Trebbia», prodotta e commercializzata da Cascina Bosco Gerolo, nel Comune di Rivergaro, in provincia di Piacenza. L'avviso è stato pubblicato dal ministero della Salute e il richiamo «per rischio microbiologico» riguarda il lotto 10-05-2023 con scadenza 30 maggio 2023 a causa, come si legge, della «presenza di Listeria Monocytogenes su 3 di 5 campioni».