Jack Daniel's al Roma bar show: sorprese da non perdere e l’experience Wheels on Barrel

Jack Daniel’s torna a essere protagonista del Roma Bar Show, l’evento dedicato all’industria del beverage e al mondo della mixology di scena nella capitale lunedì 29 e martedì 30 maggio, dove è presente con un’area innovativa ricca di proposte e sorprese per tutti gli amanti del buon bere.

In occasione della terza edizione dell’appuntamento romano, un grande stand di 135mq darà ai visitatori la possibilità di conoscere meglio l’iconico Old N.7 e la sua famiglia e di essere coinvolti attivamente nelle tante attività pensate per l’occasione.

Skater professionisti, designer e street artist saranno infatti protagonisti nell’area, che ospiterà anche uno spazio con biliardino e freccette per allietare la giornata dei visitatori.

I ragazzi di Fomento, laboratorio romano di design, saranno i protagonisti del workshop Wheels on Barrel e mostreranno come trasformare le assi delle botti in legno d’acero che custodiscono ogni goccia di Jack Daniel’s in veri e propri skateboard, marchiati a fuoco con il celebre logo del brand. I posti sono limitati e, per partecipare, è necessario recuperare un coupon distribuito nei giorni della fiera, recarsi presso lo stand Jack Daniel’s all’orario indicato e partecipare all’estrazione. Solo 20 posti disponibili e, chi avrà la fortuna di prendere parte al workshop, potrà costruire il proprio skate e tornare a casa con lui!

Durante le due giornate la maestosa skate pipe presente all’interno dell’area sarà popolata da skater professionisti che faranno mostra delle loro abili evoluzioni. Infine, la crew degli Hot Boys colorerà con graffiti e tag le pareti dell’area Jack Daniel’s.

Non mancherà ovviamente l’area bar in cui scoprire le proposte del brand, due storici cocktail in versione Frozen (Jack e cola e Lynchburg Lemonade), senza dimenticare la drink list pensata per l’occasione in collaborazione con il cocktail bar romano Drink Kong (al 16esimo posto nella classifica dei migliori bar del mondo).

Un’occasione da non perdere per scoprire la ricchezza della famiglia Jack Daniel’s e della sua way of life.

