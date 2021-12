Dieta, 8 consigli per restare in forma a Natale: come "sopravvivere" alle feste senza sensi di colpa

Finalmente il Natale si avvicina. Riposo, amici, famiglia e... buon cibo. Le feste sono il momento ideale per rigenerarsi ma spesso insidiose per il nostro peso forma. Secondo le ricerche difatti la metà dei chili che si prendono durante l'anno sono regali del Santo Natale. Ma la vera "tragedia" è che quei 2-3 chili che si acquisiscono tendono anche a rimanere per tutti i mesi a seguire. Ma su questo possiamo tirare un sospiro di sollievo (almeno in parte) perchè non è tutta colpa nostra, ma della biologia che ci rema contro. Con l’aumento delle ore di buio, infatti, il nostro orologio biologico inizia a programmare gli ormoni verso una riduzione del metabolismo basale ed il conseguente accumulo di grasso.

APPROFONDIMENTI I CONSIGLI Dieta pre-Natale FESTE A TAVOLA Natale, verdure e cioccolato: la dieta ALIMENTAZIONE La dieta delle feste A TAVOLA Panettoni chef stellati, da Iginio Massari a Antonino... NATALE Torrone a dieta? Ecco quanto mangiarne per non ingrassare LO SAPEVATE? Dieta della pizza, funziona davvero? Meno 7 kg in 30 giorni SALUTE Dieta dei ceci, ecco come abbassare trigliceridi e colesterolo e... LA RICERCA Dieta troppo grassa e rischio obesità, diabete e tumore:... I SEGRETI DELLE STAR Virginia Raffaele, come funziona la “dieta della... ALIMENTAZIONE Dieta di Natale, come perdere due chili prima delle feste (e... ALIMENTAZIONE Dieta prima del Natale, -3 kg in 7 giorni: il menù per...

Ora le starde sono due o mangiamo senza alcun senso di colpa mettendo in conto qualche chilo di troppo che poi smaltiremo con l'anno nuovo, oppure facciamo scendere in campo qualche piccolo accorgimento per evitarci i rimorsi del dopo-cenone.

Mangiare a Natale senza sensi di colpa

Fritti, insaccati, cioccolato, torroni, panettoni e alcolici, il tour de force alimentare è pronto e noi non dobbiamo farci cogliere impreparati nè tantomeno pensare di dover rinunciare a tutto per mantenere la nosta linea. Quindi: no panic! Possiamo fare qualche strappo al regime quotidiano per le feste l'importante è fare qualche rinuncia nei dieci giorni che precedono il Natale. Perchè diciamocelo pensare di fare una dieta a Natale è un'utopia. Frutta e verdura saranno gli alleati perfetti per questi giorni. Bisogna quindi depennare dalla lista della spesa i carboidrati e diminuire le quantità di cibo.

La dieta delle feste, i consigli per tenere sotto controllo il peso a Natale

Ecco gli 8 consigli

Porzioni piccole

Duranti i pranzi delle feste evitare di riempire i piatti di cibo. Bisogna cercare di fare delle porzioni variegate ma contenute. In questo caso l'uso di piatti più piccoli (magari da antipasto) può aiutare. Ma oltre alla quantità bisogna diminuire anche la velocità con cui mangiamo. Mangiando lentamente si gusta meglio la pietanza e inoltre si aiuta il processo di digestione e aumenta il senso di sazietà.

Natale, verdure e cioccolato: la dieta preventiva per sfidare i cenoni

Bere molta acqua

È bene bere molta acqua, questo consiglio è valido tutto l’anno, ma quando si mangia soprattutto quando si mangia in maniera più abbondante e saporita del solito. In questi giorni infatti il corpo potrebbe avere bisogno di una idratazione maggiore e soprattutto la cosa da tenere a mente è che i liquidi contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà.

Dieta dei ceci, ecco come abbassare trigliceridi e colesterolo e riacquisire la “perfetta" forma fisica

Le tisane detox

Fantastiche per queste feste le tisane. Le bevande calde ci aiutano a superare i giorni freddi a soprattutto in questi giorni le bevande detox possono avere effetti altamente benefici durate le feste.Ottime le tisane al finocchio ma anche la cannella, aggiunta al proprio infuso preferito, ha un effetto digestivo. E per depurarsi anche si può aggiungere all'infuso del succo o della scorsa di limone. Se poi si riesce anche a inserire una spremuta di limone in acqua tiepida il mattino a stomaco vuoto la depurazione per l'organismo è certa.

Dieta di Natale, come perdere due chili prima delle feste (e togliersi qualche sfizio)

No bevande gasate

Visto che già il metabolismo è messo a rischio dalle calorie contenute dei piatti che mangeremo sarebbe meglio evitare bevande gasate o zuccherate. No quindi a tè pronto, coca-cola, aranciata, cedrata, ma anche meglio evitare amari e alcolici.

Dieta prima del Natale, -3 kg in 7 giorni: il menù per arrivare in forma alle feste (per poi concedersi qualche vizio)

Non evitare mai i pasti

L'errore che spesso si fa è quello di saltare il pasto dopo un'abbuffata. Ecco questo è proprio da evitare. Meglio piuttosto a seguito di un "banchetto" scegliere di mangiare una verdura. Bisogna inoltre pensare di oter sostituire il pasto solamente con frutta: troppo ricca zuccheri e diciamo che in una giornata in cui si è mangiato tanto non serve aggiungere altro zucchero.

Dieta, depurarsi dopo le festività, parola d'ordine: detox. Si parte con acqua, zenzero e limone

Fare attività fisica

Non diventare un tutt'uno con il divano. È vero dobbiamo staccare la spina e rilassarci ma questo non vuol dire che dobbiamo chiuderci in casa e lasciare fuori dalla porta l'attività fisica. Anzi in questi giorni in cui abbiamo uno stop dalla routine fatta di lavoro e impegni vari, le passeggiate devono essere il nostro asso nella manica.

Consigli pratici: le vere "furbate".

1. Sediamoci il più lontano possibile dal buffet

2. Alziamoci spesso dal nostro posto e sparecchiamo o andiamo a parlare con chi ci è seduto lontano

3. Mangiamo solo quello che realmente ci piace, senza strafogarci senza alcun senso.

4. Se siamo noi a ospitare evitiamo gli eccessi nel menù.

5. Prevediamo delle "doggy bag" per i nostri ospiti

6. Evitiamo i cibi "trigger", cioè quelli che non riusciamo a smettere di mangiare