Loredana Bertè stupisce a Verissimo: «Io, dimagrita di 12 kg: ecco il segreto della mia dieta»

Banditi pasta e pane, peperoncino e tante verdure alla griglia. Ecco la dieta speciale di Loredana Bertè che le ha permesso di conquistare una linea invidiabile a 70 anni, compiuti lo scorso 20 settembre. Oltre ai lunghi capelli blu, al look da rocker grintosa con super gambe in evidenza, e soprattutto a hit che fanno breccia tra i fan storici ma anche tra i giovanissimi, la famosa cantante fa parlare di sè anche per essere dimagrita in poco tempo 12 chili.

Bertè, addio pane e pasta

Una rinascita artistica, insomma, ma anche fisica. Lo racconta lei stessa. Complice, una dieta molto speciale, priva di carboidrati e ricca di fibre, con qualche sfizio come il peperoncino usato con generosità come condimento. «Seguo una dieta rigorosa - spiega Loredana Bertè - a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta. Condisco con peperoncino e minuscole quantità d’olio d’oliva». Eccola dunque svelata la dieta segreta che le ha permesso di ottenere un look invidiabile e di riconquistare una giovinezza smagliante.

