Morgan, gli auguri ad Asia Argento e Loredana Bertè: «E alla mia ex dico...»

Venti di emozioni. Venti di ricordi. Venti venti, come il giorno e l'anno che racchiudono settembre. Morgan gioca con i numeri, forse per distrarsi all'inizio del messaggio condiviso sui social. Ma poi, l'ex cantante dei Bluvertigo, cede ai sentimenti e ricopre di parole la timeline del suo profilo ufficiale. Lo fa per due auguri di compleanno. Quelli ad Asia Argento, sua ex compagna, e a Loredana Bertè, "mamma rock" d'Italia che oggi compie 70 anni.

«Oggi, venti settembre venti venti, compleanno di Loredana Bertè e Asia Argento, sovrapposte. Un ricordo di venti anni fa. Diverse tra di loro, ma amiche, entrambe ‘rock’, anticonvenzionali, belle ed esteticamente leader, nel senso che sono attive e grandi punti di riferimento per la moda, perché se la inventano artigianalmente: una taglia (Asia) l’altra cuce (Loredana). Io e Asia, quando lei era incinta di Anna Lou, vivevamo in una piccola casa di ringhiera in zona piazzale Loreto a Milano, e andavamo a trovare spesso Loredana a casa sua, noi due, perché lei si sentiva sola e sapevo che la presenza di due giovani artisti innamorati e pieni di slancio per il futuro la faceva volare, era un balsamo per la sua malinconia».



Settant’anni e non sono ancora una Signora.#70Bertè — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) September 20, 2020

«Non ci invidiava, ci amava, ci raccontava del suo amore finito tragicamente e ci dava accesso ai suoi tesori sia emozionali che materiali, ci riempiva di attenzioni, ci parlava della sorella Mia Martini e di quanto la amava, ci regalava anche molti oggetti a lei cari (io a Sanremo nel 2000 coi Bluvertigo indossavo una cintura strepitosa con la fibbia a forma di teschio che era appartenuta a Loredana e che mi aveva regalato). Mi donò anche una cappelliera da viaggio che aveva confezionato lei, che aveva tutti gli adesivi collezionati delle città del mondo in cui era stata a cantare nella sua carriera, e che uno ad uno nel tempo ci aveva appiccicato sopra».

Loredana Bertè compie 70 anni e scrive a Mia Martini: «Auguri Mimí! Qui tutto bene...»

Segreti svelati e condivisi su Facebook, dettagli divorati dai suoi follower che continuano così la lettura: «La cappelliera di Loredana era un oggetto meraviglioso, pieno di storia ed esteticamente superlativo, fragilissimo, che io ho portato con me per vent’anni ovunque andassi. Oggi, un po’ sgangherata, non può più permettersi di fare da valigia e per questo non la porto più nei miei viaggi, ma la custodisco religiosamente in camera da letto come scrigno dei miei papillon e dei miei fiocchi anarchici. Quando andavamo a casa sua, ricordo, lei mi piazzava davanti a due casse, metteva le sue canzoni nuove che aveva provinato e mi lasciava solo ad ascoltarle perché le dessi un parere e nel frattempo se ne andava con Asia in giro per la casa a confabulare e a raccontare confidenze femminili, poi tornava e voleva la mia analisi musicale».



Quante cose abbiamo fatto da allora!

Auguri a @LoredanaBerte una donna piena di fascino e tenerezza, che ha combattuto e vinto molte battaglie.

E un pensiero per Mimi. pic.twitter.com/ipkvoZ4Ren — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) September 20, 2020

«Quando veniva lei da noi, io facevo la stessa cosa con le mie canzoni, solo che la casa era un bilocale, per cui lei si metteva su una poltrona e io piazzavo i miei provini e ascoltavamo tutti e tre in silenzio, dopodiché scattava un dibattito, un dialogo, una vera sessione di produzione musicale. Tutte le volte che ci incontravamo era tempo musicale e di vita, era amore e arte uniti. Essere in tre e non in quattro mi dava un po’ di nodo alla gola, ma in fondo eravamo in quattro perché c’era Anna Lou nel grembo di Asia, la nostra creatura e la nostra creazione. Assieme e scherzando dicevamo: “Abbiamo deciso di fare un figlm (ndr. gioco di parole risultante dalla sovrapposizione di figlio+film)”».

Il finale è un messaggio per niente criptico alla sua ex compagna, alla madre di sua figlia Anna Lou: «Loredana è stata ed è la vera nostra mamma rock e oggi faccio gli auguri ad entrambe, sovrapposte. Non finirò mai di ringraziarla per essere stata con noi nel tempo meraviglioso che fu, per il quale ringrazio e faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c'è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall'amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia».

