Dal Molise un aiuto alle aziende in difficoltà: ecco "Ape-riamo tutti"

Il Molise rilancia l'eccellenza agrolimentare, che da sempre appartiene a quei luoghi, puntando su più "tavoli". Grazie al coinvolgimento di 20 aziende, infatti, da due anni "MoliseFood" è il network gastronomico che ha sviluppato sotto questo marchio delle vere e proprie vetrine del cibo locale. Punti vendita sparsi per l'Italia, e l'Europa, destinati a far conoscere ancora di più i sapori di questa splendida regione. Ma non solo. E' degli ultimi giorni l'annuncio dell'iniziativa "Ape-riamo tutti", un'opportunità formativa per giovani e meno giovani del territorio per avviare processi di sviluppo imprenditoriale-cooperativo nel settore apistico (settore in grande crescita in Italia e, specialmente, nei territori marginali).

L'obiettivo è quello di arginare parzialmente lo spopolamento, la disoccupazione territoriale e superare le condizioni di disagio socioeconomico e culturale. Il progetto sociale prevede l'accompagnamento sociopsicologico, formativo e imprenditoriale, nel settore dell'apicoltura, di 10 soggetti appartenenti a categorie fragili, individuati da parte della Caritas e del Progetto Policoro. La partecipazione di MoliseFood al progetto sociale prevede che, dal 10 aprile e per 1 mese, in tutti i negozi Molisefood, saranno azzerati gli sconti ai clienti, e le somme degli sconti accantonate date poi in utilizzo al progetto "Ape-riamo tutti", per incrementare la sua operatività. «Continueremo - dichiara Francesco Caterina, direttore di MoliseFood - a sostenere questi produttori di eccellenze in crisi fino alla riapertura delle attività commerciali nel parametro delle nostre possibilità. Ricordo inoltre che il fatturato dei negozi a cartello MoliseFood, al 90% arriva direttamente sul territorio molisano a beneficio dell'economia».

