Cane precipita in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco con tecniche Saf

(Agenzia Vista) Isernia, 05 gennaio 2024 i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti il loc. Arametria, nel comune di Pizzone (IS), per il recupero di un cane caduto in un pozzo privo di parapetti. I Vigili giunti sul posto, con tecniche speleo alpino fluviali, hanno calato un operatore in fondo al pozzo e recuperato il cane, trovato in buona salute nonostante la rovinosa caduta. Una volta al sicuro, l'animale è stato poi riconsegnato al proprietario. Fonte video: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it