L'etichetta su vino e alcol diventa legge in Irlanda: segnalate le calorie, i pericoli del bere in gravidanza, i rischi di cancro e di malattie epatiche

L'Irlanda introdurrà una politica di «etichettatura sanitaria» degli alcolici unica (e prima) al mondo. Le etichette segnaleranno le calorie, il rischio di cancro e di malattie epatiche e i pericoli del bere in gravidanza.

Il ministro della Salute irlandese, Stephen Donnelly, ha firmato la legge lunedì e ha dichiarato di sperare che altri Paesi seguano l'esempio - una prospettiva che ha preoccupato i produttori di vino italiani e i cittadini di molti altri Stati membri dell'UE.

«La legge entrerà in vigore dal 22 maggio 2026 per dare alle aziende il tempo di adattarsi a una politica che imita le regole esistenti per altri prodotti alimentari e bevande» - ha dichiarato Donnelly che aggiunge «Con queste informazioni, possiamo prendere una decisione informata sul nostro consumo di alcol".

Le confezioni di altri alimenti e bevande contengono già informazioni sulla salute e, se del caso, avvertenze sanitarie. Questa legge mette in linea i prodotti alcolici».

Le etichette indirizzeranno il consumatore al sito web di HSE, www.askaboutalcohol.ie, per ulteriori informazioni. La legge prevede un periodo di anticipo di tre anni per dare alle aziende un tempo significativo per prepararsi al cambiamento. La legge si applicherà dal 22 maggio 2026.

«Questa legge e progettata per fornire a tutti noi consumatori una migliore comprensione del contenuto di alcol e dei rischi per la salute associati al consumo di alcol. Con queste informazioni, possiamo prendere una decisione informata sul nostro consumo. L’imballaggio di altri prodotti alimentari e bevande contiene gia informazioni sulla salute e, se il caso, avvertenze sulla salute. Questa legge sta allineando i prodotti alcolici», afferma il ministro della Salute Stephen Donnelly. «Sono lieto - aggiunge - che siamo il primo Paese al mondo a compiere questo passo e introdurre un’etichettatura sanitaria completa dei prodotti alcolici. Non vedo l’ora che altri Paesi seguano il nostro esempio».