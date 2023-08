Cappuccino, a che ora berlo? L'influencer Pasta Queen: «Entro le 11 e non dopo pranzo o cena»

Cappuccino a tutte le ore? Basta. Nadia, in arte Pasta Queen, influencer che conta più di 2 milioni di follower sul suo profilo Instagram, ha lanciato un messaggio chiaro e diretto nei confronti delle persone, soprattutto non italiani, che bevono il cappuccino dopo le ore 12. Parlando ai suoi seguaci, l'influencer ha spiegato che «gli italiani bevono il cappuccino a colazione» e che altri orari sono «sbagliati» o comunque «sconsigliati».

La guerra del cappuccino

«È una bevanda da colazione! Parliamo di latte schiumato e caffè: è bello risvegliarsi bevendo cappuccino, ma va gustato entro le 10, massimo 11 e non alle 12 o ancora dopo. Per farvi un esempio, è come se un americano mangiasse un hot dog a colazione» spiega Pasta Queen.

Le reazioni

Dopo aver visto il suo video, diversi utenti hanno commentato le loro esperienze in Italia. «Ho ordinato un cappuccino in Italia, nel pomeriggio, il cameriere ha detto di no».

Tuttavia, altre persone hanno contestato la "regola": «Continuerò a mangiare il mio cappuccino la mattina, a mezzogiorno e anche sera! Continuerò soprattutto a chiedere un cappuccino dopo cena quando viaggio in Italia»