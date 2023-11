Arianna, Sarah e Stefania sul palco di Visionaria: «L'intelligenza artificiale non può sostituire l'empatia»

Dodici mesi fa Arianna Giampietro, Sarah Grappasonno e Stefania Santilli hanno concretizzato la loro visione imprenditoriale, combinando energie e competenze per fondare Maze. L’agenzia di comunicazione ha conquistato rapidamente prestigio nel panorama abruzzese. Il giovane progetto imprenditoriale ha recentemente tagliato un significativo traguardo: la partecipazione all'evento Visionaria, nel cuore della città di Pescara. Con entusiasmo le tre socie hanno condiviso idee e progetti che stanno plasmando e che cureranno nei prossimi mesi con creatività e impegno.



«Durante un precedente percorso professionale, abbiamo riconosciuto il potenziale per intraprendere la strada della creazione di qualcosa di unico, che rispecchiasse un'estetica e valori condivisi tra di noi», afferma il team delle tre ragazze. L'anno scorso, durante la fase iniziale del progetto, le tre socie erano nel pubblico dell’evento di Visionaria e già nutrivano il sogno di salire su quel palco, un giorno, per condividere il loro progetto.

Quest'anno sono riuscite a trasformare quel sogno in realtà, sperimentando un momento memorabile.



L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei settori della comunicazione e del giornalismo, tematica molto attuale negli ultimi mesi, porta allo stesso tempo rischi e potenzialità rivoluzionarie nel settore in cui Maze e altre agenzie operano. Da un lato, l'automazione per ottimizzare processi e generare contenuti, dall'altro, però, sorgono preoccupazioni legate alla sostituzione di lavori umani e alla creazione di contenuti distorti o manipolati.

«Nel contesto della nostra attività, alcune nicchie la sfruttano ampiamente, soprattutto per aspetti legati alla grafica. Tuttavia, attualmente, questo approccio non è certo la prassi comune. Per noi – afferma il team di Maze - è impensabile considerare l’IA come sostituta della nostra competenza specifica. La creazione tramite intelligenza artificiale è una realtà troppo distante da ciò che può emergere nel processo di costruzione di un rapporto empatico con il cliente che abbiamo di fronte», concludono le tre socie.