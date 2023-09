La violenza sulla bambina nei disegni della scuola, la maestra capisce tutto: zio indagato

«Mi diceva che ero bella e poi mi ha toccata». Parole raccontate alla maestra da una ragazzina che frequenta la scuola primaria, in un centro della Valle del Giovenco (L'Aquila), che ha portato davanti ai giudici lo zio, un uomo di 40 anni, chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale. A conferma delle ipotesi accusatorie, l'11 settembre prossimo si terrà l'incidente probatorio per valutare la capacità a testimoniare della piccola. La famiglia è assistita dagli avvocati Luca e Pasquale Motta del foro di Avezzano.

L'ennesimo presunto caso di pedofilia è esploso nell'area marsicana. Una bambina di 10 anni ha raccontato alla maestra di aver subito abusi sessuali dallo zio. «Mi ha toccata», ha detto la piccola all'insegnante della scuola primaria, la quale ha denunciato l'episodio ai carabinieri e gli assistenti sociali.

Le indagini dei militari avrebbero confermato la confessione della minorenne. Secondo la testimonianza dettagliata della bambina, lo zio avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per molestarla sessualmente. La piccola ha rivelato il suo malessere attraverso un disegno, che ha insospettito la maestra. Quando quest'ultima ha chiesto il perché di quelle immagini, la minorenne si è aperta e ha raccontato il suo disagio. I genitori erano all'oscuro della vicenda e per questo sono profondamente preoccupati del dramma che sta vivendo la figlia. Nel mirino degli investigatori è finito proprio lo zio della piccola, che vive a poche decine di metri di distanza dalla sua abitazione e che, per il momento, è accusato di violenza sessuale su minorenne.