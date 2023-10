Chieti, vicino di casa stalker: coppia sporge denuncia

L’ultimo documento finito negli atti di indagine è un video in cui l’uomo li segue con la propria auto: è il 10 settembre e lui con la mano saluta la coppia che lo precede in auto, come nulla fosse. In realtà non c’è pace per marito e moglie di Chieti che dallo scorso aprile stanno vivendo l’incubo di avere un vicino di casa stalker. Nei confronti di quest’ultimo, 45 anni, l’unico provvedimento adottato è l’ammonimento del questore, mentre il legale della coppia, l’avvocato Massimo Di Rocco, ha già presentato un corposo atto di denuncia alla Procura. Una querela che qualche giorno fa è stata integrata di sulla scorta degli ulteriori atti persecutori che marito e moglie hanno subìto nelle ultime settimane: il pedinamento con l’auto è uno di questi, ma non l’unico.

Il marito all’inizio di agosto ha trovato sgonfio uno degli pneumatici posteriori della sua auto parcheggiata nell’area esterna del posto in cui lavora, mentre a fine agosto qualcuno è entrato al di là del cancello di casa e ha squarciato una gomma del suo ciclomotore.

Ma l’episodio più eclatante si è verificato il 24 settembre quando l’uomo si è ritrovato faccia a faccia con lo stalker nel supermercato in cui era andato a fare la spesa, a conferma del fatto che la coppia viene seguita anche durante le più normali attività quotidiane. Fatti che sono confluiti nella denuncia querela che ha fatto scattare le indagini.

Era stata la moglie nei mesi scorsi a finire per prima nel mirino del 45enne vicino di casa: per ben tre volte, uscita dal luogo di lavoro, aveva trovato biglietti sul parabrezza. Ma l’uomo si era materializzato anche nel luogo di Chieti Scalo dove la coppia stava organizzando una festa e la sera della festa era stato di nuovo visto, incappucciato, mentre si aggirava intorno all’auto della vittima che poi ha trovato una gomma a terra. Lo stalker quella notte era stato inseguito in auto dalla vittima e da suo fratello che lo avevano raggiunto e hanno allertato i carabinieri, riconoscendolo, una volta fermato, come il vicino di casa. Vistosi scoperto lo stalker aveva mandato sui social un messaggio alla vittima, invitando a lasciar correre.