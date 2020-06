Viaggio storico itinerante all’Aquila tra musica e poesie

Ultimo aggiornamento: 01:23

L’idea di scoprire L’Aquila e la sua storia attraverso itinerari guidati è della guida turistica, aquilana da anni lavora a Roma, guidando turisti stranieri alla scoperta della città eterna. «Quando le visite a Roma si sono fermate a causa del coronavirus – racconta Carla – ho pensato di organizzare a L’Aquila qualcosa che potesse far conoscere anche ai bambini la storia della loro città. Perché spesso non conosciamo il luogo in cui viviamo. Questo accade ovunque, anche a Roma».Le passeggiate aquilane, sono fruibili a tutti, adatte anche a famiglie con bambini, interessante occasione per approfondire la conoscenza di una città storica, ricca di segreti e curiosità nascoste tra le vie, musica e poesia faranno da contorno, infatti nel tour, insieme alla guida turistica ci saranno anche due artisti; l’attrice, che leggerà alcuni testi o poesie, eche suonerà con la chitarra dei suoi brani originali.La prima tappa si è svolta, mercoledì scorso presso la Fontana delle novantanove Cannelle, grande classico simbolo di L’Aquila, «la visita si è svolta in collaborazione con l’attrice Paola Retta con la lettura della leggenda di, uno dei personaggi rappresentati nei mascheroni delle 99 Cannelle, dopo sarà la volta delle mura della città e del quartiere liberty della villa comunale, affascinerà poi i bambini la ricerca dello, ovvero gli animali nascosti tra vicoli, piazze e chiese. Si potrà scoprire, a partire dal nome della via aquilanai, il legame tra il tumulto dei Ciompi di Firenze e la comunità fiorentina a L’Aquila; c’è poi il tour poetico musicale».Le visite dureranno circa un’ora e mezza, al costo di cinque euro a persona, per ogni tour, il numero massimo è di dieci partecipanti, nel rispetto delle restrizioni legate al coronavirus e sarà quindi necessario l’utilizzo della mascherina per tutti i partecipanti, bambini inclusi.Ulteriori informazioni sono reperibioli sulla pagina web:, mentre per le prenotazioni si può scrivere a:o chiamare il numeroCarla Ciccozzi, per questa estate, organizza anche delle visite guidate per gruppi di bambini, «i, un’altra tipologia di visite all’aperto nel centro storico di L’Aquila specifica per gruppi di bambini. Un modo per far scoprire ai più piccoli la storia della città in maniera divertente, con un linguaggio e strumenti adatti alle età e durante le passeggiate – spiega Carla - conosceremo i personaggi famosi che l’hanno abitata, visiteremo le chiese appena restaurate, scopriremo l’affascinante storia die di, studieremo sul posto la fontana delle 99 cannelle e tante altre cose».Le attività saranno svolte all’aria aperta o all’interno di chiese e musei. «Faremo dei tour nella città – racconta la guida – e poi magari concluderemo la visita al parco del Castello, dove i bambini potranno fare dei laboratori didattici, disegnare, scrivere fiabe, fare facili mosaici, giocare con la storia e con la storia della loro città».I gruppi, sempre per garantire il distanziamento sociale, potranno essere composti da un numero ristretto di bambini dagli otto a quattordici anni; la durata delle visite sarà di circa due tre ore.Buon viaggio in città.