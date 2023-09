Calci e pugni al medico per un rimprovero: ventenne arrestato

Arrestato un vent’enne per l’aggressione il dottor Maurizio Doroni a Valle Castellana. Il reato ipotizzato è di lesioni gravi aggravate da motivi futili, commesse contro un medico nell'esercizio delle sue funzioni, e ulteriormente aggravate dal travestimento dell'aggressore con una busta di plastica sul volto e dalle condizioni di minorata difesa della vittima.

L'arresto è stato motivato anche dal timore di una possibile recidiva, in quanto il ventenne era stato oggetto, pochi mesi prima, di un avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per un'altra aggressione avvenuta ad Ascoli Piceno, caratterizzata da calci e pugni, con lesioni che avevano comportato una malattia della durata di 30 giorni. In quell'occasione, una persona, parzialmente travisata da una busta di plastica sul volto, ha violentemente attaccato il medico di continuità assistenziale mentre era in servizio presso l'ambulatorio di Valle Castellana.

L'aggressore ha suonato al centro medico in tarda notte e poi ha colpito il dottore con un violento pugno al volto, seguito da una serie di calci e pugni mentre era a terra.

Questo ha causato lesioni gravi che richiederanno più di 40 giorni per guarire, insieme a una diminuzione della funzionalità del braccio destro del medico. Precedentemente, il medico aveva rimproverato due giovani che stavano urinando sui muri dell'ambulatorio, tra cui la stessa persona che successivamente lo ha aggredito. Le indagini sono state immediatamente avviate dai Carabinieri di Valle Castellana, che hanno prontamente informato la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.