Rapina in tabaccheria, blitz di un bandito ferito e armato di pistola: bottino di soli 100 euro

È entrato in una tabaccheria a volto scoperto e sostenendo di avere una pistola sotto la giacca, si è fatto consegnare l’incasso. Sono stati veri e propri attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, quando intorno alle 17 un uomo è entrato nella tabaccheria Boreave di viale Perth a Vasto, sulla circonvallazione Istoniense. L’uomo, dell’età apparente di circa 40 anni e con un accento apparentemente pugliese, era a volto scoperto e sul viso si potevano notare delle ecchimosi, come segni lasciati da una colluttazione.

Quando ha fatto il suo ingresso nella tabaccheria erano presenti non solo i due titolari, marito e moglie, ma anche un’amica della coppia, ma la presenza di tre persone e la palese inferiorità numerica non sono stati sufficienti a intimorirlo: l’uomo ha infatti iniziato a minacciare i presenti con un oggetto che celava sotto la giacca, forse un’arma, che si intravedeva appena.

Ovviamente spaventati, i titolari dell’esercizio commerciale hanno messo mano all’incasso della giornata e gliel’hanno consegnato: un misero bottino di soli 100 euro circa. A quel punto il rapinatore è corso fuori dalla tabaccheria ed è scappato a piedi.

Si ritiene che, probabilmente, all’esterno ci fosse un complice ad aspettarlo per favorirne la fuga. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e sul posto sono giunti i carabinieri di Vasto. Ora gli inquirenti si avvarranno delle immagini filmate dalle videocamere di videosorveglianza di proprietà di un’attività della zona, dal momento che la tabaccheria non ne è fornita, nonostante quella di ieri non sia stata la prima rapina subita.