Vasto, tenta rapina in tabaccheria ma la titolare resiste: bandito in fuga

Erano le 18.30 di ieri sera quando nell’edicola-tabaccheria Mattiaccio di via Civilità del Lavoro, a due passi dalla centrale via Alessandrini, a Vasto, in provincia di Chieti, un uomo ha fatto irruzione intimando alla titolare di consegnargli il denaro che aveva in cassa. Il malvivente era vestito di scuro e aveva il volto coperto dalla mascherina anti-Covid, oltre ad indossare il cappuccio in testa che ne celava l’identità. Nel tentare di mettere a segno il colpo si è avvicinato alla donna brandendo un oggetto non ben identificato, potrebbe essersi trattato di un coltello o un attrezzo da lavoro. Ma la commerciante, mostrando sangue freddo, ha opposto resistenza. Ne è scaturita una breve colluttazione e, quando il rapinatore ha capito che sarebbe stato difficile vincere la resistenza della donna, ha deciso di fuggire.

Nello scappare via dalla tabaccheria è riuscito ad arraffare appena 4-5 pacchetti di sigarette. Secondo alcuni testimoni all’esterno dell’esercizio ci sarebbe stato un complice ad attenderlo. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto. La donna, oltre allo stato di agitazione dovuto all’episodio increscioso che l’ha vista coinvolta, aveva una escoriazione alla mano, probabilmente provocata dall’oggetto con cui il rapinatore ha tentato di aggredirla. In via precauzionale si è recata al pronto soccorso del San Pio di Vasto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per risalire all’autore della rapina.