«Datemi i soldi per la droga». E rapina il negozio dei genitori: arrestato

Per la sua famiglia è ormai da tempo diventato un problema, con quella tossicodipendenza difficile da gestire e che gli ha procurato guai con la polizia. L’altra mattina l’uomo, un 36enne di Pianella, in provincia di Pescara, è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di rapinare il negozio di famiglia. Era di nuovo in cerca di soldi che, ancora una volta, pretendeva dai suoi genitori: sapendo come sarebbero stati spesi, loro hanno cercato in ogni modo di non cedere. La sensazione di alimentare la tossicodipendenza di un figlio diventa drammatica per le famiglie. Il trentaseienne non ha mollato, ha insistito gridando all’interno del negozio dei genitori. Finché non ha deciso che i soldi poteva prenderseli da solo: così ha afferrato il registratore di cassa con i soldi e colpendo i genitori che cercavano di trattenerlo ha provato a fuggire. Ma non ci è riuscito. I carabinieri lo hanno bloccato sulla porta, costretto a lasciare i soldi e arrestato. Lo hanno quindi condotto in una delle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo con rito direttissimo nel corso del quale dovrà, innanzitutto, essere convalidato il provvedimento delle forze dell’ordine.

