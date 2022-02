Pretende i soldi della droga, i genitori fanno arrestare il figlio violento

Violenze e minacce ai genitori per avere i soldi per la droga. Era diventata un incubo la vita di due coniugi, costretti a consegnare diverse somme di denaro per acquistare droga al loro figlio tossicodipendente. Ma ora l'uomo, un 38enne di San Giovanni Teatino, è finito in carcere, accusato di maltrattamenti in famiglia e rapina.

La madre e il padre, vessati e minacciati da tempo, ormai allo stremo, non ne potevano più. Il figlio era diventato, per loro, un vero e proprio aguzzino: non solo violenze, ma anche minacce e distruzione di suppellettili e arredi in casa. Così, esausti e impauriti a causa delle violenze subite, sono riusciti a trovare il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Sambuceto.

I militari hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti, che hanno permesso di raccogliere rilevanti elementi di prova. Così il gip del tribunale di Chieti, su richiesta della procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermando la gravità delle azioni commesse dall'uomo, nonché il pericolo di reiterazione delle condotte incriminate. L'uomo, così, è stato prelevato dalla sua abitazione mercoledì sera ed è stato condotto nel carcere di Vasto. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e rapina.