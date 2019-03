Suv si schianta contro il guard rail: traffico in tilt sulla Teramo-mare. Feriti moglie e marito

Marito e moglie sono rimasti seriamente feriti, in un incidente verificatosi questa mattina alle 8.40, lungo la superstrada Teramo-mare, all'altezza del Centro commerciale Gran Sasso. Secondo una prima ricostruzione i due, S.D., 83enne alla guida, lei M.L., 79enne, viaggiavano a bordo di un Suv Nissan che è finito contro il guar rail, prima di tornare in carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi. Entrambi i coniugi teramani sono stati trasportati all'ospedale Mazzini l’uomo per un trauma cranio-facciale, mentre la moglie per trauma toracico. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti ed è stato deviato sulla viabilità della statale 80 a Piano d'Accio. © RIPRODUZIONE RISERVATA