Tir a fuoco, traffico bloccato su A24: lunghe code

Traffico bloccato sull'autostrada A24 tra San Gabriele-Colledara e Assergi, in direzione Roma, per un mezzo pesante che per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco improvvisamente poco prima dell'ingresso nel traforo del Gran Sasso, al km 116,8. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale di Strada dei Parchi. Non vi sarebbero feriti. Al momento Strada dei Parchi segnala un chilometro di coda. © RIPRODUZIONE RISERVATA