Scontri dopo Giulianova-Avezzano, assolti tutti i tifosi

Tutti assolti. I venti tifosi del Giulianova e dell'Avezzano (14 giuliesi e sei avezzanesi) che erano indagati per rissa e ferimento di due militari nel dopo gara di Giulianova-Avezzano dell'8 novembre 2015 non saranno processati. Il giudice Veneziano, nell'udienza preliminare di ieri mattina, ha ascoltato il pubblico ministero nella persona di Stefano Romagnoli, che ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti e l'avvocato Francesco Mastromauro che ha parlato a nome dell'intero collegio di difesa, ed alla fine ha stabilito che non sono gli elementi per il rinvio a giudizio e che «essere presenti solo quali spettatori degli eventi verificatisi nel dopo gara e l'eventualità di essere stati intravisti nei pressi del luogo del reato non può costituire prova certa dell'effettiva partecipazione ai fatti di reati ascritti agli indagati», per cui ha mandato tutti assolti.