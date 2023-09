Terni, due fratelli calabresi assolti per la tentata rapina a banca Intesa di Borgo Rivo

TERNI - Assolti con formula piena i due fratelli calabresi di 34 e 37 anni residenti a Terni finiti a processo per la tentata rapina alla filiale di banca Intesa di via del Rivo.

A gennaio 2020 i due, per l'accusa, avrebbero tentato un colpo in banca con in mano dei taglierini minacciando i dipendenti e i clienti per arraffare il denaro in cassa.

La rapina era andata a vuoto.

I due erano spariti e dopo le indagini erano stati indicati come gli autori del colpo che non era riuscito.

Ora l'assoluzione con formula piena del tribunale di Terni: «Una decisione equilibrata» dice l'avvocato Francesco Mattiangeli che assiste il 37enne.

I due fratelli sono in attesa dell'esito della Cassazione per la rapina messa a segno a marzo 2020 al supermercato di via di Vittorio. In appello erano stati condannati a 6 anni e 5 anni e sei mesi di carcere.

Uno dei due è stato denunciato anche per il furto messo a segno al bar all'Isola di Arrone dopo che un cliente aveva bloccato l'auto in fuga mettendo a rischio la propria vita.