Teramo, ciclista investito ed ucciso lungo la statale

Un ciclista di 74 anni, Bruno Caprioni, è morto poco prima delle 14 odierne in seguito all’impatto con una Fiat Panda lungo la statale 150 che collega Montorio al Vomano a Roseto.



L’incidente, su cui adesso indaga la polizia municipale di Teramo, si è verificato nella frazione di Villa Vomano, quando l’uomo sarebbe stato investito dal veicolo per cause in corso di accertamento mentre si immetteva lungo la statale.



I traumi sono apparsi subito molto gravi, con gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato un disperato trasporto verso l’ospedale di Teramo. Il 74enne è però poco dopo deceduto.



Come da prassi il conducente dell’auto dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di omicidio stradale. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro dal magistrato di turno.



