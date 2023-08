Teresa Cirone muore travolta da un'auto impazzita (in retromarcia) a Pescara, aveva 77 anni

L'auto va improvvisamente all'indietro e investe una donna di 77 anni, che muore sul colpo. È successo a Penne, in provincia di Pescara, questa mattina un via De Cesarii.

Cosa è successo

L'auto era in moto quando ha travolto la donna: non si sa bene se il conducente per errore o per una distrazione ha inserito la retromarcia, la macchina ha iniziato ad andare all'indietro su un tratto ripidissimo e ha colpito prima un'auto parcheggiata sul bordo della strada, poi ha investito la donna che stava camminando, estratta morta da sotto le ruote.

La vittima

La vittima si chiama Teresa Cirone, 77 anni, per lei sono stati inutili i soccorsi del 118. Sul posto i vigili del fuco e i carabinieri per le indagini e la ricostruzione esatta della dinamica del grave incidente stradale.