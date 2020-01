Pietracamela, trattore finisce in un burrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente, fortunatamente senza feriti. Nel corso della mattinata una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta a Intermesoli di Pietracamela, per recuperare un mezzo agricolo coinvolto in un incidente avvenuto alcuni giorni fa. Coinvolto un trattore di proprietà di un'azienda forestale, impegnata nel recupero, lungo un ripido pendio, di alcuni tronchi di alberi legati a una fune in acciaio collegata al verricello del mezzo agricolo. Durante il traino del legname, per cause impreviste, il trattore è scivolato lungo la scarpata per 50 metri per poi ribaltarsi e fermarsi su alcuni massi vicino a un torrente, affluente del Rio Arno.Subito dopo l'incidente i vigili del fuoco si erano recati sul posto, ma le operazioni di recupero erano molto difficili a causa del terreno impervio e sono state rinviate a oggi. Per recupero sono stati impiegati i due verricelli dell'autogru in dotazione e un argano meccanico, utilizzato per evitare il ribaltamento laterale del mezzo agricolo. A seguito di un complesso intervento durato circa sette ore, il trattore è stato trainato facendolo risalire lungo il pendio impervio fino a riportarlo sulla strada e restituirlo ai proprietari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali di Pietracamela per le indagini.