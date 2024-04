Udinese-Roma quando si recupera? Le ipotesi: dipende tutto dall'Europa League

Nel fine settimana Udinese-Roma è stata rinviata a causa del malore di Evan Ndicka, che al 72' si è accasciato a terra con dei dolori al petto. Fortunatamente per lui, solo paura con una gomitata fortuita di Lucca che ha provocato un trauma al difensore centrale. Dopo essere stato trasportato in opedale, il difensore centrale è stato sotto osservazione con gli esami strumentali che non hanno evidenziato problemi cardiocircolatori. Ora il vero e proprio dubbio è quando verrà recuperata la partita, di cui dovranno essere rigiocati circa 20 minuti.

N'Dicka a casa, il rientro può attendere: confermata la diagnosi di pneumotorace, ora riposo e poi nuovi esami