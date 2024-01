Addio al professor Walter Di Mattia, pioniere della ginnastica artistica a Teramo

Teramo piange la scomparsa a 86 anni di Walter Di Mattia, morto ieri. Professore di educazione fisica, è stato il pioniere della ginnastica artistica a Teramo e fondatore dell’omonima palestra Di Mattia, divenuta una istituzione che ha portato avanti negli anni con i familiari, tutti impegnati nel mondo dello sport.

Legato al mondo del fitness e dello sport cittadino, precursore del mondo delle palestre in città (assieme a Pino Pecorale), Walter Di Mattia era il suo suocero del compianto giocatore, nazionale, e dirigente di pallamano Domenico “Mimmo “Sciamanna, scomparso nel maggio 2021. Di Mattia è stato selezionatore di talenti, direttore tecnico della nazionale e a Teramo con la moglie Ginevra Capacchietti, atleta della storica Polisportiva d’Alessandro, con la quale aveva fondato la palestra “Minerva” nel quartiere della Gammarana, una delle prime in città, dove si sono allenati intere generazioni. Conosciutissimo e stimato, persona perbene, seria, corretta e ricca di empatia come poche, lascia un vuoto incolmabile in città: in tanti hanno lasciato un ricordo personale sui social, soprattutto i tanti ex studenti delle scuole cittadine e della provincia dove il professor Di Mattia ha insegnato, lasciando un segno indelebile, oltre che degli innumerevoli sportivi che ha allenato.

Amico, padre ed educatore, Di Mattia lascia 5 figli: Sara, Luca, Anna Maria, Chiara e Gaetano. A loro ealla sorella Antonella, il prof Di Mattia ha trasmesso la passione per la ginnastica e per lo sport in generale, con risultati eccellenti, creando atleti di spessore nazionale e internazionale. La Ginnastica Teramo Libertas che dopo anni di successi continua a sfornare campioni. Il suo ultimo impegno era stato proprio la gestione dell’impianto al coperto di Villa Pavone, diventata la casa della ginnastica. I funerali oggi alle 15 nel Santuario della Madonna delle Grazie.



