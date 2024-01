Morto il costruttore Ennio Marcozzi, sponsorizzò il Teramo basket

Teramo è in lutto per la morte dell’ingegnere e costruttore Ennio Marcozzi, 76 anni (tra un mese, il 19 febbraio avrebbe compiuto 77 anni). Da tempo, l’ingegnere stava lottando contro una grave malattia. Tra gli ultimi incarichi ricoperti, è stato presidente dell’Api Edil Teramo e ha sostenuto la nascita del consorzio di imprese Rennova. Questo consorzio rappresentava un’idea innovativa, basata sulla condivisione di risorse ed esperienze tecniche tra 10 imprese teramane, protagoniste di importanti appalti nella regione.

L’ingegnere Marcozzi era noto per il suo impegno in città. Ha dedicato la sua azienda alle migliori costruzioni edili, sia private che pubbliche, si è distinto per il recupero di strutture storiche cittadine, tra cui la Fonte della Noce. Nel mondo dello sport, ha sempre garantito il suo sostegno, specialmente durante le fasi di ricostruzione, con sponsorizzazione della pallacanestro di serie B con il consorzio Rennova e del Città di Teramo, a cui la Marcozzi Costruzioni ha dato un contributo determinante per la ripartenza dalla Promozione.

Chi conosceva l’ingegnere lo descrive come «lo stile fatta persona», evidenziando la sua eleganza sia nei rapporti personali che professionali.

La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa sui social: tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. «Ho avuto la fortuna di lavorare con lui e apprezzarne la bravura. Era un eccellente ingegnere e un collega corretto. Vicino nel dolore, porgo sentite condoglianze», scrive Daniele. Tiziana aggiunge: «Hai sempre rappresentato eleganza, sincerità e professionalità: l’uomo del fare. Teramo perde un grande professionista che ha sempre amato la sua città e ha lavorato con dedizione nonostante mille difficoltà».

Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto con un post sulla sua pagina Fb dice: «Con Ennio Marcozzi ci lascia un uomo che ha amato Teramo dal profondo e che ha manifestato la sua teramanità in ogni aspetto della sua vita professionale e personale, anche al di fuori dei confini della nostra città e della nostra provincia, rendendoci orgogliosi dei riconoscimenti ricevuti a livello nazionale». Marcozzi lascia la moglie Cetta, i figli Gian Michele e Lisanna. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Petrucci a Villa Pavone. I funerali si terranno oggi alle 15 nella Cattedrale di Teramo.