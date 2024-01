Odontotecnico trovato morto sotto il ponte di San Gabriele: indagini

L'odontotecnico Marco Capriotti è stato trovato morto sotto ponte San Gabriele, a Teramo. L'allarme è scattato alle ore 11 quando alcuni passanti hanno allertato il 118 per un soccorso urgente. Il professionista era però già deceduto. È stato identificato dai documenti che aveva in tasca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Il corpo non presenterebbe traumi evidenti che, al momento, portano a escludere un gesto autolesionistico. Non si esclude l'ipotesi del malore, che al momento resta la più accreditata. La salma è stata portata in obitorio in attesa dell'autopsia, disposta dal magistrato per fare chiarezza sulle cause del decesso.

La zona è un'area dove i teramani vanno a camminare, esseno parte del parco fluviale, e a parcheggiare l'auto nell'area di sosta San Gabriele, che si trova a chi metri dal ponte.