Con l'auto finisce contro un albero: ferita ragazza di 29 anni. Nella notte scorsa, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con due mezzi operativi, è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 8 Bonifica del Salinello, nel comune di Sant'Omero, in provincia di Teramo, vicino all'incrocio con la provinciale 8a che conduce a Nereto.

APPROFONDIMENTI GIULIANOVA Carambola fra auto, ferita la moglie dell'imprenditore... GIULIANOVA Muore folgorato a 29 anni Antonio Stazi, la lettera straziante...

Si schianta in auto contro il guardrail: donna ferita

Nell'incidente è rimasta coinvolta una Nissan Qashqai condotta da una 29enne del posto che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Nereto, è finita fuori strada terminando la corsa contro un albero. A causa del forte impatto, la ragazza ha riportato traumi e ferite ed è stata trasportata all'ospedale di Teramo per accertamenti. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall'abitacolo e hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi. Poi hanno messo in sicurezza l'auto. I carabinieri di Nereto hanno provveduto anche a regolare il traffico, rimasto bloccato per circa mezz'ora.