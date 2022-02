Ieri mattina sulla variante strada Statale 80 di Teramo si è verificato un incidente stradale: una Mini Cooper, condotta da una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è andata frontalmente contro il guardrail. L'apertura degli air bag ha salvato la donna che ha subito solo lievi ferite. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani che ha provveduto ai rilievi e ha attivato i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale