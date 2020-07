Arrestato il rapinatore che derubava donne anziane e sole

Preso il rapinatore degli anziani soli, uno dei reati più peggiori che possa esistere, approfittarsi di pesone deboli e fragili. I carabinieri della Compagnia di Teramo hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere, un uomo 43enne, V. F. residente a Montorio al Vomano, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di rapina e lesioni personali aggravate, in relazione a due distinti episodi avvenuti a Teramo, il 14 e il 16 maggio 2020, ai danni di due donne anziane, una 73enne e una 92enne, entrambe di Teramo.

Il primo episodio è avvenuto nella mattinata del 14 maggio 2020, nella frazione Villa Ripa, quando il rapinatore, a bordo di uno scooter, ha strappato dalle mani di un’anziana 72enne la borsetta contenente una

piccola somma di danaro, il cellulare e altri effetti personali. Il secondo episodio è avvenuto nella mattinata

del 16 maggio 2020, quando l’arrestato, dopo aver tentato inutilmente di introdursi nell'abitazione di

un’anziana 92enne, abitante nella frazione Spiano, vistosi inibito l'accesso dalla donna, le ha strappato dal

dito un anello in oro con pietra del valore di 500 euro. Il bottino è stato recuperato e restituito alla legittima

proprietaria.

Le indagini dei Carabinieri, immediatamente avviate, si sono svolte con metodi tradizionali, ascoltando i

testimoni, effettuando pedinamenti e visionando le telecamere a circuito chiuso e hanno condotto, in breve

tempo, all’individuazione del responsabile delle due rapine. L’ autorità giudiziaria, concordando con gli

esiti dell’attività investigativa svolta dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Teramo, ha

emesso il provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, disponendo l’arresto nei confronti del

43enne tradotto nel carcere di Vasto.

