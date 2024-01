Contromano sulla A27, scontro frontale a Treviso: auto va a fuoco, conducenti salvi per miracolo

Scontro quasi frontale in autostrada tra due auto di cui una che correva contromano e che si è incendiata dopo l'impatto. Alle 11.40 di oggi, lunedì 29 gennaio, i vigli del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A27 tra lo svincolo di Vittorio Veneto Sud e lo svincolo Treviso Nord per un incidente stradale tra due auto di cui una in contromano, che dopo essersi scontrata semi-frontalmente ha preso fuoco: feriti i due conducenti.

I pompieri arrivati da Conegliano e Vittorio Veneto, hanno spento le fiamme della Mercedes Glc Coupé che viaggiando in senso contrario si è scontrata sul lato destro della vettura con il lato destro di una Fiat Tipo. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale.