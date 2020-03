Ultimo aggiornamento: 09:34

Tragico schianto nella notte a Corvacchiano nel comune di Torricella ()., un 52enne del posto.La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ed è al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Teramo intervenuta sul posto. Le uniche notizie che sono trapelate al momento è che l’uomo ieri sera, verso le 20.30, mentre si trovava solo alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare con un albero. Ad allertare l’allarme un altro automobilista.Sul luogo è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Probabilmente l’uomo è morto sul colpo. Per rimuovere il veicolo ed estrarre il corpo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il pm di turno ha disposto il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramoe per quale motivo avesse lasciato la propria abitazione in piena emergenza coronavirus dove gli spostamenti sono limitati e devono essere giustificati. Nella vettura non è stato trovato il modulo di autocertificazione