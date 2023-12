Contromano in autostrada nella nebbia, incidente sull'A28: due donne ferite

L'incidente avvenuto lungo l'autostrada A28 tra Fontanafredda e Porcia, nel Pordenonese, è stato causato da un'auto che procedeva contromano in direzione Portogruaro e che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Due donne sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni molto gravi. Dopo la chiamata di emergenza al Numero Unico 112, la sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) ha inviato due ambulanze da Pordenone e attivato i vigili del fuoco. Il personale autostradale sta collaborando con il Centro Operativo Autostradale di Udine. Le due vittime sono state trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una in condizioni critiche (codice rosso) e una in condizioni meno gravi (codice giallo).

Porcia, incidente in autostrada: cosa è successo

Secondo una ricostruzione fatta dalla Polizia stradale, intorno alle 19 una Panda si è immessa in autostrada A28 allo svincolo di Porcia ma, invece di dirigersi verso Portogruaro, ha imboccato la carreggiata sud contromano. Ha quindi percorso poco meno di duemila metri, dal chilometro 26 al 24, finendo per scontrarsi frontalmente contro altre due auto, una Seat e una Volvo, che viaggiavano in senso opposto, quello corretto. Al momento dell'incidente nel tratto c'era una fitta coltre di nebbia che rendeva difficile la visibilità. Sul posto sono occorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico per la gestione del traffico e la pulizia dei detriti dei veicoli. L'autostrada non è mai stata chiusa con i veicoli che sono stati fatti transitare eccezionalmente sulla corsia di emergenza per far operare i soccorsi. In tarda serata sono state rimosse le auto coinvolte nell'incidente; subito dopo il tratto è stato ripulito dei detriti e, in breve tempo si è anche normalizzata la situazione del traffico. Sul posto, infatti, si erano formate code che hanno raggiunto una punta massima di due chilometri. I Vigili del fuoco dei distaccamenti pordenonesi di Sacile e San Vito al Tagliamento hanno operato, su una delle due vetture coinvolte nel sinistro: utilizzando il divaricatore e le cesoie oleodinamiche hanno creato un varco tra le lamiere e, in sinergia con il personale sanitario, hanno estricato la guidatrice bloccata nell'abitacolo del mezzo. La donna è stata poi presa in carico dal personale sanitario. Terminate le operazioni di soccorso i Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza delle vetture incidentate e dell'area