Nati tre piccoli cigni nella Villa comunale

Buone notizie per la Villa Comunale. Nel parco più amato dai teramani si festeggia la nascita di 3 cigni neri. Un evento che è stato salutato come un segnale di buon auspicio dall’assessore alle Manutenzioni Valdo Di Bonaventura, che, sin dal suo insediamento, ha curato nei dettagli, la riapertura e la rimessa a nuovo della Villa. «Con grande gioia – ha commentato l’assessore – ho assistito al primo contato con l’acqua dei tre piccoli cigni che contribuiranno a rendere la nostra Villa ancora più bella e attrattiva per i bambini che quotidianamente la frequentano».

L’assessore ha poi ricordato che i due cigni che si trovano alla Villa e che hanno dato vita a questa nuova “famiglia”, sono stati acquistati con il contributo di cittadini generosi, che hanno voluto dare il loro apporto alla rinascita della Villa, riaperta a settembre del 2018 dopo un’importante opera di restyling, con una pulizia a fondo dei laghetti, cura della aiuole, potatura delle piante e la ricostruzione dei parapetti distrutti dai vandali. «Il mio grazie – ha concluso Di Bonaventura – va anche ai volontari che tutti i giorni garantiscono la cura e l’alimentazione dei volatili presenti nel lago». Non ci saranno solo gli occhi di mamma e papà cigno a vigilare sui nuovi arrivati, ma anche le telecamere di videosorveglianza del Comune. La Villa, infatti, è stata più volte presa di mira dai vandali che hanno danneggiato l’area gioco dedicata ai bambini.

