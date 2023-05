Terni. Piediluco, nati dall'amore di "Penelope" e "Ulisse" cinque pulcini di cigno

“Penelope” e “Ulisse” il nome dato alla coppia di cigni che da un paio d’anni hanno scelto il lago di Piediluco e il fiume Drizzagno come posto dove vivere e accoppiarsi, hanno messo su famiglia: sono nati cinque anatroccoli che si notano appena sulla superficie dell'acqua. Le cinque uova che “Penelope” aveva deposte nel nido costruito all’interno del canneto si sono tutte schiuse malgrado quel tratto di fiume venga percorso da imbarcazioni a motore di diverso genere. Evidentemente, però, il maschio aveva messo su "casa" in un posto talmente ben nascosto da occhi indiscreti che nessuno se n'è accordo dove stava. Ed adesso i cinque batufoletti bianchi stanno scoprendo curiosi il loro nuovo ambiente sotto gli occhi vigili della coppia che da quanto è arrivata sullo specchio d’acqua non si è mai lasciata, neppure quando "Penelope" ha ingoiato un amo da pesca che, fortunatamente, è stat rigettato. Lungo il fiume Drizzagno, conosciuto meglio come Velino, la coppia di cigni è diventata la mascotte dei turistici e degli abitanti che gettano loro del pane ed altro cibo. I cigni sono diventati talmente “amici” dei turisti che vengono fuori dall’acqua portandosi sulla terra ferma. Questa abitudine era solita quando non avevano i pulicini, prima adesso invece se ne stanno con loro nelle vicinanze del cannetto percependo il pericolo che potrebbe venire dal cielo essendo quella zona anche rifugio di uccelli rapaci che potrebbero far loro del male. “Penelope” e “Ulisse” però, fanno buona guardia e scrutano in alto per osservare se arriva qualche pericolo. Se dovessero arrivare gli uccelli rapaci, il nascondiglio è lì tra le canne che, proprio in questo periodo, sono rigogliose e ci si può ben nascondere. Adesso è' già partita la campagna sui nomi da dare ai cinque pulcini. Già è aperto il toto nomi.