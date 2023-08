Cade grosso pino e si abbatte su tre auto in sosta: paura a Roseto

Cade pino marittimo e si abbatte su tre auto in sosta. Questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto hanno rimosso l'albero precipitato poco dopo la mezzanotte da un cortile di un condominio in via Marcarci. Alto circa 15 metri si è abbattuto su una Ford, una Mercedes e una Bmw che sono state danneggiate con il muro di recinzione del condominio. I vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno lavorato a lungo per rimuovere il pesante albero, impiegando un'autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo.