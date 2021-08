Quercia secolare si schianta sulla strada: divelta recinzione, schiacciate tre auto in sosta

Sabato 28 Agosto 2021, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 13:59

Recinzione divelta e tre auto semi distrutte da una grande quercia caduta improvvisamente sulla strada. Succede a Pineto, in provincia di Teramo, dove ieri sera una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta in via Benedetto Croce, a Borgo Santa Maria di Pineto, per rimuovere il grosso albero. L'albero, una quercia di grande dimensioni, è caduto rovinosamente a terra poggiandosi sulla recinzione e sulla parete di una villetta, schiacciando una Ford Kuna e danneggiando una Volkswagen Golf e una Kia Picanto in sosta. Fortunatamente, nella zona non stavano transitando passanti o auto.

Lo schianto della quercia aha provocato l'interruzione della linea elettrica in quanto è stato tranciato un filo dell'Enel. Per rimuovere parte della folta chioma i vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per oltre tre ore fino a libarare le due auto danneggiate e rimuovere i rami poggiati sulla recinzione e sulla parete dell'abitazione. Sul posto è intervenuta anche l'Enel per mettere in sicurezza la linea eripristinare la fornitura elettrica. L'intervento sarà completato nella giornata di oggi con la rimozione del tronco e il recupero dell'auto schiacciata. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Pineto.