Protesta per le utenze della Sae e spintona il sindaco davanti al Municipio

Aggredito il sindaco di Torricella Sicura, Daniele Palumbi. Ieri mattina, è stato spintonato nella sede del Municipio, cadendo per la scalinata esterna, ferendosi al volto e alla schiena, da un uomo del posto, di 60 anni. Secondo il racconto di Palumbi, l’uomo contestava di aver ricevuto una lettera dal Comune, nella quale veniva invitato a intestarsi le utenze della Sae, soluzione di emergenza abitativa, assegnatagli dopo il terremoto. Non è la prima volta che il 60enne avrebbe avuto da ridire con il sindaco: c’è infatti un precedente che risale a qualche anno fa per il quale il 60enne aveva subito una condanna per aggressione. Sentenza che, in queste settimane, sarà sottoposta al ricorso in appello.

Ieri mattina l’uomo, già invitato in passato a mettersi in regola, non avrebbe voluto accettare le richieste del Comune in provincia di Teramo in merito alla voltura delle utenze. Sollecitato in tal senso con una lettera notificatagli da un vigile urbano, ieri mattina il 60enne si è recato in Municipio dove ha incrociato il sindaco all’ingresso e lo ha spintonato, facendolo finire contro il monumento della scalinata esterna. Palumbi, medicato in Pronto soccorso per ferite al volto e contusioni alla schiena, dice: «Mi ha colto all’improvviso. Ero uscito per andare a pranzo, sono tornato indietro perché avevo dimenticato il telefono quando me lo sono ritrovato davanti e mi ha spintonato. Mi sono divincolato e sono fuggito al bar vicino ma lui mi ha inseguito. Allora ho chiamato i carabinieri ed è andato via, ma è risalito nuovamente in municipio per aggredire verbalmente i dipendenti. Presenterò denuncia». L’arrivo dei carabinieri ha riportato tutto alla calma.