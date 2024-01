Morta a 53 anni Anita Leombruni, presidente dell'associazione "Dalla parte dell'orso"

La malattia l’ha divorata in poche settimane, poco più di un mese e così, ieri, se ne è andata Anita Leombruni, animalista, attivista ambientalista, presidente dell’associazione “Dalla parte dell’orso”. A soli 53 anni, uccisa dal male che non le ha lasciato scampo e che ha spento quel sorriso contagioso e aperto che l’aveva fatta amare da tutti. Lutto a Sulmona e in tutto l'Abruzzo. Sempre disponibile, sempre in prima linea, difensore appassionata degli animali, a partire dal suo Maragan, il cavallo che aveva salvato dal macello e a cui “sussurrava” come in un film. Una donna gentile e empatica, che si è sempre battuta per la difesa degli animali e della natura e che aveva improntato con coerenza il suo stile di vita alle sue convinzioni.

«Non si trovano le parole per parlare di lei ora, il nostro dolore è troppo forte, incolmabile – scrive l’associazione Dalla parte dell’orso -. Anita era una persona stupenda, solare, aperta al rapporto con gli altri, con gli amici, piena di passione per la tutela dell’ambiente, della fauna selvatica, degli animali in generale. Bravissima come istruttrice di Yoga. Noi ricordiamo la passione con cui ha condotto e diretto le battaglie per la tutela dei nostri orsi, infaticabile nei nostri interventi per la prevenzione».

Il funerale si terrà oggi (ore 15) nella chiesa della Madonna degli Angeli alla Badia.