Improvviso malore davanti al supermercato: morto Gabriele Petrocco

Si è accasciato all’improvviso tra le auto del parcheggio di un’area commerciale di Santa Teresa di Spoltore, in provincia di Pescara, sotto gli occhi di alcune persone che non hanno potuto fare nulla per aiutarlo, se non chiamare i soccorsi. E’ morto così Gabriele Petrocco, 83 anni, molto conosciuto sia in città che a Pescara, papà del titolare della concessionaria di autovetture di Spoltore. Nel tardo pomeriggio di ieri l’uomo si trovava nel parcheggio dell’area commerciale su cui si affaccia anche il supermercato Tigre, si è accasciato all’improvviso tanto che qualcuno tra i presenti ha pensato che potesse essere scivolato e aver battuto il capo a terra. Alcune persone presenti si sono avvicinate e hanno comunque provato ad aiutarlo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul luogo un’ambulanza medicalizzata. Ma quando i sanitari sono arrivati si sono subito resi conto che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Hanno comunque provato a rianimarlo, ma senza risultati. Intanto nel parcheggio si era anche radunata una piccola folla. Trattandosi di un luogo pubblico, sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri di Pescara, dirette dal tenente Antonio Tricarico. Al termine delle pratiche di rito il corpo dell’anziano è stato trasportato nell’obitorio dell’ospedale di Pescara. Il corpo sarà restituito alla famiglia che potrà fissare la data dei funerali. Tante le persone che, appena ricevuta la notizia si sono strette al dolore dei familiari.